Kimentené Oroszországot az olajkartell, de az utolsó pillanatban meggondolta magát egy ország

Irak nem engedheti meg magának, hogy az OPEC+ döntéséhez igazodva csökkentse a kitermelését - állítja az iraki miniszterelnöki poszt első számú várományosa, Mohammed al-Szudani, aki szerint az országának szüksége van a bevételekre, hogy fellendítse a gazdaságát.

Az OPEC-ben Szaúd-Arábia, Oroszország és szövetségesei a múlt héten megállapodtak a termelés napi 2 millió hordó olajjal történő csökkentéséről. A kritikusok, köztük az Egyesült Államok szerint a csökkentés célja az volt, hogy feljebb tornázzák az amúgy is magas globális energiaárakat, és segítsenek Oroszországnak rendezni az ukrajnai háború kapcsán megtépázott gazdaságát. Rijád és Moszkva, az OPEC+ legnagyobb termelői az elmúlt években közelebb kerültek egymáshoz, mivel érdekeik mentén kölcsönösen profitálni tudtak a szövetségből.

Napokkal az OPEC+ bécsi ülése után Mohammed al-Szudani azt mondta, hogy az OPEC+ által előírt termeléscsökkentés nem vált be Irak számára. Szerinte Iraknak több nyersolajat kell eladnia, hogy segítsen finanszírozni az Iszlám Állam és más fegyveres szervezetek elleni háborút követő gazdasági újjáépítést. Szudani szerint Iraknak a csökkentés helyett sokkal inkább a korábbinál nagyobb részesedésre van szüksége a szövetség termelési kvótáiból.

"Arra fogjuk kérni az OPEC-et, hogy vizsgálja felül Irak részesedését" a szövetség teljes termeléséből, ha kormányt alakítunk - mondta Szudani.

Szudani, aki korábban munkaügyi és szociális miniszter volt, júliusban, hónapokkal a 2021. októberi parlamenti választások után, az Irán által támogatott, többnyire síita pártokból álló csoport jelölte miniszterelnök-jelöltnek.

Irak, Musztafa al-Kadimi ügyvezető miniszterelnök vezetésével nyilvánosan támogatta az OPEC+ döntését. A háttérben azonban Irak és néhány más Perzsa-öböl menti olajtermelő ország hivatalnokai azt nyilatkozták, hogy ellenzik a termelés drasztikus csökkentését.

Az OPEC+ döntése értelmében Iraknak napi 220 ezer hordóval kellene csökkentenie olajtermelését a jövő év végéig.

Irak az OPEC második legnagyobb termelője napi több mint 4,5 millió hordóval. Bagdad korábban közölte, hogy ezt a termelési szintet 2027 végére napi 6 millió hordóra kívánja növelni. A múltban Irak sok más országhoz hasonlóan gyakran termelt ki olajat a számára kiosztott kvótán felül.

Az OPEC+ küldöttei a falak mögött azt mondták, hogy a múlt heti termeléscsökkentés, amely a legnagyobb a Covid-19 járvány kezdete óta, segítene Oroszországnak mérsékelni a piaci részesedésének csökkenését.

Elismerték, hogy példátlan erőfeszítést igényelt a világ legnagyobb olajtermelői részéről, hogy közösen segítsenek Oroszországnak az ukrajnai háború okozta politikai és gazdasági problémák kezelésében.

A legtöbb OPEC-állam semleges maradt, vagy hallgatott Oroszország ukrajnai háborúja kapcsán, és jelenleg is mérlegeli a kialakult helyzetet, mivel Oroszország globális gabonaexportőrként és fegyverexportőrként is fontos szerepet tölt be számukra.

Címlapkép: Shutterstock