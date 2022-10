Oroszország előásott egy régi ügyet, állítják, a NATO hibázott az Északi Áramlatnál

A Gazprom állítása szerint már 2015-ben is történt incidens az Északi Áramlat körül, amikor is a svéd fegyveres erők egy fegyvernek tűnő objektumot halásztak ki a csővezeték közeléből. Akkor a svéd hatóságok további részleteket nem közöltek. A Gazprom szóvivője, Szergej Kuprijanov hétfőn az orosz állami televíziónak elmondta, hogy akkor a NATO SeaFox nevű eszközét hozták felszínre, mintegy 40 méteres mélységből.

2015-ben az Északi Áramlat 1 gázvezeték vizuális ellenőrzése során találták meg a NATO Seafox elnevezésű aknamentesítő drónját. A gázvezetékek közötti térben feküdt, egyértelműen az egyik vezeték közelében

- mondta Kuprijanov a Rosszija-24 csatornának.

Who blew up the pipeline?Gazprom just released these photos of a NATO Seafox drone that was found right next to Nord Stream 1 in 2015. The drone failed to detonate. NATO was caught red-handed and claimed the drone was lost during exercises. They tried it before. Go figure. pic.twitter.com/aH1NhefXGe