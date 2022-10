Megjött a figyelmeztetés: nagy a baj Európa legnagyobb atomerőművénél, azonnal demilitarizálni kell a térséget

A NAÜ igazgatója korábban Kijevben tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, akit szintén sürgetett azért, hogy létrejöhessen egy demilitarizált zóna az erőmű környékén.

A tét nagy. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy elkerüljük a nukleáris katasztrófát ebben a tragikus konfliktusban, mivel az még nagyobb veszteségeket és szenvedést okozhat Ukrajnában és azon túl

- mondta Grossi.

A Zaporizzsjai erőművet a háború korai szakaszában foglalták el az orosz csapatok. A komplexumot azóta több találat is érte, melyért Kijev és Moszkva rendszeresen egymást teszi felelőssé. A NAÜ augusztus végén tett látogatást az erőműben, és megállapította, hogy több épületben is komoly károk keletkeztek, valamint felszólította a harcoló feleket arra, hogy szűntessék be a környéken folyó harcokat.

