A brutális orosz parancsnok kinevezésével bedurvult a háború – Ukrajna ma is haladt előre Herszon közelében

Ian Bremmer politikatudós azzal vádolta meg Elon Muskot, hogy közvetlenül egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mielőtt nagy botrányt kavaró Twitter-üzeneteket közölt az ukrajnai háború általa javasolt rendezéséről - írja a Vice. A beszámoló szerint a Kreml ura elárulta a céljait a milliárdos techgurunak, illetve elmondta, hogy ezek érdekében akár nukleáris fegyverek bevetésére is hajlandó. Musk azóta több tweetben tagadta a Bremmer által hangoztatott állításokat, így azt is, hogy most kapcsolatban áll a Kremllel.