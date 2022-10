Videó: érintetlen és nagyon értékes történelmi kincset fedeztek fel az évtizedes háború sújtotta országban

A Szíria harmadik legnagyobb városához, Homszhoz közeli régészeti lelőhelyen talált, egyebek közt a trójai háború több jelenetét részletgazdag módon bemutató 4. századi mozaikot szerdán mutatták be a nyilvánosságnak.

A polgárháború 11 évvel ezelőtti kezdete óta ez a legjelentősebb régészeti felfedezés Szíriában

- közölték újságírókkal a szerdai sajtóbejáráson. A felfedezésről beszámoló szíriai állami hírügynökség, a SANA "világviszonylatban is egyedülálló" leletnek nevezte a mozaikot.

