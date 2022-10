Megmagyarázhatatlan manővert hajtott végre egy orosz páncélos – Itt mégis mi történik?

Mind az orosz, mind az ukrán fél nagy számban használ harckocsi-aknákat a háború eleje óta, ezeket néha teljesen látható helyekre, közutak kellős közepére telepítik, így gyakorlatilag „lezárva” egy stratégiai fontosságú utat a járműforgalom elől.

Nemrég kikerült egy drónvideó az internetre, melyen az látható, hogy egy elsősorban gyalogsági alakulatok és eszközeik szállítására használatos MT-LB páncélozott harcjármű mégis megpróbál átkelni az aknazáron, de az első aknán felrobban.

