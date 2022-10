Bajban van az ukrán légvédelem – Kalasnyikovokkal próbálják lelőni a Kijevet pusztító drónokat a rendőrök

Ma reggel újabb hullám iráni gyártmányú, Sahed-136-os kamikaze drónt lőtt ki Oroszország Ukrajna fővárosa, Kijev ellen. Az oroszok láthatólag civil épületeket támadnak, a drónok pedig lakott területre csapnak be.

Ukrajna saját bevallása szerint a kilőtt orosz drónok 70-80%-át lelövi, mielőtt azok be tudnak csapódni, azonban néhány drón egész biztosan át tudott jutni a főváros légvédelmi pajzán. A másodvonalbeli védelem láthatólag nem elég hatékony ahhoz, hogy meggátolják az UAV-k becsapódását.

Az AFP videóján jól látható, hogy az ukrán rendőrség Kalasnyikov-gépkarabélyokkal próbálja – sikertelenül – lelőni az egyik iráni drónt.

VIDEO: Ukraine police fire at drones swooping low across skiesOfficers opened fire on Monday at what the Ukrainian presidency claims were #Kyiv

Egy másik, testkamerás felvételen jól látható, ahogy a rendőrség intézkedik a város felé tartó drón ellen – szintén AK-74-esekkel nyitnak tüzet az iráni drónok ellen.

Azonnal légvédelemre van szükségünk!

– írja Anton Gerascsenkó ukrán elnöki tanácsadó Twitteren.

Egy másik felvétel szerint egy vállról indítható légvédelmi rakétát is kilőnek az egyik drónra, de a rakéta célt téveszt.

Ukrajna terrorista államnak nevezte Oroszországot a ma reggeli támadások miatt.

Two rogue states, russia and Iran, have joined forces to improve the tactics of the Shahed-drone terror. Question: Which countries are the next targets? Is it time to stop the Shahed-terrorist? @AFP