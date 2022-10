Továbbra is tárgyalnak az ukrán gabonaexportról szóló egyezmény meghosszabbításáról

Folytatódnak a tárgyalások az ukrán fekete-tengeri gabonaexportot lehetővé tevő, ENSZ-közvetítéssel létrejött megállapodás meghosszabbításáról és kiterjesztéséről - közölte Stephane Dujarric ENSZ-szóvivő hétfőn, az ENSZ-képviselők moszkvai találkozóját követően, amelyről a Reuters számolt be.

A júliusi megállapodás, amely több mint 6 millió tonna gabona és egyéb élelmiszer exportját tette lehetővé, a jövő hónapban jár majd le. Rebeca Grynspan, az ENSZ kereskedelmi tisztviselője és Martin Griffiths, az ENSZ segélyezési vezetője vasárnap és hétfőn találkozott Szergej Vershinin orosz külügyminiszter-helyettessel - nyilatkozta Dujarric.

Grynspan megbeszéléseket folytatott Andrej Belousov orosz miniszterelnök-helyettessel is az orosz gabona és műtrágya világpiacokra történő exportjának megkönnyítéséről, Griffiths pedig Alekszandr Fomin orosz védelmi miniszterhelyettessel találkozott, hogy a megállapodás hatékonyabb végrehajtásáról tárgyaljanak - írja a Reuters.

Az orosz élelmiszer- és műtrágya-szállítások megkönnyítése fontos része az ENSZ és Törökország közvetítésével létrejött július 22-ei egyezménynek, amely újraindította a fekete-tengeri gabona- és műtrágya-kereskedelmet. Oroszország bírálta az alkut, és arra panaszkodott, hogy az exportját továbbra is akadályozzák. Félő, hogy Moszkva akár meg is tagadhatja az ukrán exportot november végén túlra is kiterjesztő paktum meghosszabbítását.

Az alku az ammóniára is kiterjedt, amely a műtrágyák egyik legfontosabb összetevője. Az oroszországi Volga-vidékről az ammóniát az ukrajnai Fekete-tengeri kikötőbe, Pivdennyi (Juzsnyij) városába szállító csővezetéket akkor állították le, amikor Oroszország február 24-én megszállta Ukrajnát.

Az ENSZ szerint az orosz és ukrán exportról szóló megállapodásra azért van szükség, hogy kezelni lehessen a globális élelmiszerválságot, amelyet mintegy 47 millió embert fenyeget "éhínséggel".

Címlapkép forrása: Getty Images