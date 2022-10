Megérkeztek a csecsen hadúr tinédzser gyerekei Ukrajnába, de van néhány bökkenő

Kadirov még szeptemberben jelentette be, hogy három fiatalkorú fia „megérett” az ukrajnai harcokra, és a legbrutálisabb frontszakaszokra szeretnének menni harcolni. Az internetre frissen felkerült videón a három fiatal teljes „harci díszben” szerepel, a felszerelést elnézve, azonban felmerülnek égető kérdések.

A középen, illetve bal oldalon álló fiatal kezében első ránézésre az amerikai AR-15 rendszer különféle variánsai láthatóak. Ezeket a fegyvereket az Egyesült Államokban fejlesztették, így érdekes kérdés az, hogy miért nem egy orosz gyártmányú fegyverrel fotózkodnak a gyerekek.

Kadyrov's underage children arrived to occupied Mariupol to film some videos.They are very well guarded, judging from this video.Will they go and kill people? pic.twitter.com/zoeFGK0s5r