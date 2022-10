Meghökkentő kijelentést tett Oroszország az ukrajnai bombázásokkal kapcsolatban

A szóvivő kedden közölte, hogy nem rendelkezik információkkal arról, hogy iráni kamikaze drónokat használna az orosz hadsereg a második hete zajló Ukrajna elleni nagyszabású bombázások során.

Korábban ugyanis ukrán vezetők azzal vádolták Oroszországot, hogy iráni Shahed-136-os drónokat használ Kijev, és más ukrán nagyváros elleni támadásokhoz. A közösségi médiában közzétett videókon is látható, hogy az iráni típushoz megszólalásig hasonló deltaszárnyú drónokat használtak az ukrán főváros elleni támadásokban, amit a rendőrségi erők Kalashnyikovokkal igyekeznek lelőni.

Two rogue states, russia and Iran, have joined forces to improve the tactics of the Shahed-drone terror. Question: Which countries are the next targets? Is it time to stop the Shahed-terrorist? @AFP