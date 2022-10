Kadirov: itt az idő eltörölni a föld színéről az ukrán kormányt

Portfolio 2022. október 19. 18:28

Vlagyimir Putyin abbéli döntését méltatta Ramzan Kadirov csecsen vezető, mely szerint hadiállapotot jelentett be az orosz elnök az Ukrajnától elcsatolt négy régióban. Hozzátette: most, ha akár egyetlen golyó is Oroszország felé röpül, el fogják törölni a kijevi kormányt a föld színéről.