Putyin rendkívüli bejelentése: Moszkva hadiállapotot rendelt el a négy „elcsatolt” ukrán megyében

Putyin a Biztonsági Tanács szerdai ülésén tette a bejelentést.

A négy érintett megye Herszon, Zaporizzsja, Donyeck és Luhanszk, amelyeket álnépszavazásokat követően annektált Oroszország.

Putyin elmondta, a négy megyében korábban is hadiállapot volt érvényben, amit most formalizálnak az orosz jog keretein belül is.

A televízió által is közvetített ülésen Putyin arra utasította a kormányt, hogy Mihail Misusztyin miniszterelnök vezetésével hozzon létre egy különleges koordinációs tanácsot, amelynek feladata, hogy Oroszország régióival együtt segítsen Moszkva ukrajnai háborús erőfeszítéseinek fokozásában.

Az orosz elnök azt mondta, az elrendelt intézkedések célja, hogy növeljék a gazdaság, az ipar és a termelés stabilitását, hogy ezzel támogassák Oroszország „különleges katonai műveletét”.

Nagyon összetett, nagyszabású feladatok megoldásán dolgozunk, hogy biztosítsuk Oroszország megbízható jövőjét, népünk jövőjét

– jelentette ki Putyin.

Putyin arról is rendelkezett, hogy korlátozzák a be- és kiutazást Oroszország Ukrajnával szomszédos régióiban – írja a The Guardian. A rendelet nyolc régióra vonatkozik, ezek közül kettőt – a Krímet, illetve a Krím félszigeten található Szevasztopolt – a nemzetközi közösség nem ismeri el Oroszország részének. A további hat régió: Belgorod, Krasznodar, Brjanszk, Voronyezs, Kurszk és Rosztov.

Putyin azt is mondta, további vészhelyzeti jogköröket ad minden orosz régió vezetőjének, de részleteket nem közölt.

Putin says he's introducing martial law in the four partially occupied Ukrainian regions he annexed last month. This is portrayed as a technicality he said it de facto already exists but is a clear response to recent military setbacks as Ukraine's counteroffensive advances. pic.twitter.com/zTOanR1N1C