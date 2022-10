Újfajta fegyvert vittek a frontra az orosz katonák

Az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta nagy számban használnak különféle drónokat a frontvonalon, az elmúlt néhány hónapban szinte csak kisméretű, civil drónokat láthattunk, melyek felderítő feladatokat végeztek, illetve gránátokat dobáltak az orosz csapatokra.

Az elmúlt napokban egyre több videót látni arról, hogy az orosz haderő korábban nem látott, drónelhárító elektronikus harcászati kézifegyvereket használ a frontvonalon, azzal a céllal, hogy az ukránok drónjait megbénítsák. Egy orosz katona be is mutatja a fegyver működését a Zvezda hírcsatornának, eljátszva azt, mintha egy ukrán drónt szedne le az eszközzel.

Russian soldier with a Soviet flag patch takes down his own drone for the cameras. pic.twitter.com/zGOclIqFjS