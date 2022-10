Elmondták az oroszok: szupermodern lopakodókat is használnak Ukrajnában

A harcászati felhasználás minősége szempontjából különösen szeretném kiemelni a Szu-57-es ötödik generációs többfunkciós vadászgépet. Széles fegyverzetválasztékkal rendelkezik, így minden egyes bevetés során sokrétű feladatokat kap és old meg a légi és földi célpontok leküzdésére

- mondta Szurovikin tábornok.

Az ukrajnai frontra frissen kinevezett tábornok megjegyzése arra utal, hogy a Szu-57-est most már használják levegő-levegő és levegő-föld szerepkörben is. Korábban, 2022 júniusában az Izvesztyija arról számolt be, hogy Oroszország négy Szu-57-est telepített az ukrán harctérre, de akkor még azt írták, hogy a repülőgépeket taktikai információs hálózat kiépítésére használják.

2018-ban Oroszország négy Szu-57-est használt a szíriai hadjárata során. Az Állami Duma repülésügyi szakértője, Vlagyimir Gutenev akkor így magyarázta az információs hálózat kiépítését:

A négy Szu-57-esünk szíriai tartózkodása lehetővé tette számunkra, hogy további információkat szerezzünk ennek a gépnek a képességéről, és hogy felderítsük a hadszíntéren bevetett amerikai F-22-eseket és F-35-ösöket.

A szíriai tapasztalatok ellenére a Szu-57-es számos hadműveleti képességét további tesztek alá kellett vetni, ezért lehetséges, hogy a vadászgép ukrajnai alkalmazása ennyire óvatos volt. A használatára valószínűleg továbbra is műveleti korlátozások vannak érvényben, és csak távolsági támadásokra és információs hálózatépítésre használják. Oroszország mind levegő-levegő, mind levegő-föld bevetés esetén rendelkezik olyan rakétaarzenállal, amelyek hatótávolsága 200 és 300 kilométer között mozog.

A szakértők szerint ugyanis a Szu-57-es könnyebben észlelhető radarral, mint amerikai lopakodó társai (F-22 Raptor és F-35 Lightning), de ez csak az oldalirányú érzékelésre vonatkozik. Vagyis az AWACS-ok (légtérellenőrző repülőgép) és a földi radarok számára ugyanolyan nehezen érzékelhető, ha frontálisan vezetik rá a célpontra.

Címlapkép forrása: Wiki Commons