Kitalálták az oroszok, hogy vakítsák meg az ukrán hadsereget, de van egy kis bökkenő

Elon Musk Starlink műholdjai biztosítják az ukrán fegyveres erők és a NATO-parancsnokság közötti nagy hatékonyságú együttműködést és kommunikációt. Számos drónrendszert és fejlett rakétát a Starlink és más NATO-műholdak által biztosított műholdas navigációs szolgáltatás irányít. Nem utolsó sorban pedig helyettesítik az Ukrajnán belüli telekommunikációt, amit az orosz bombázások szinte teljes egészében megsemmisítettek a háború kezdete óta.

A jelentés szerint, mivel jelenleg több mint 3000 SpaceX műhold van pályán, így legalább 4000 rakétára lenne szükség a műholdhálózat megsemmisítéséhez.

A hálózat azonban egy ilyen nagyszabású rajtaütés után is minimális működésre lenne képes, mivel a műholdak egy része a rakéták hatótávolságán kívül, 600 kilométeres magasságban kering.

Korábban maga Elon Musk is tweetelt arról, hogy Oroszország megpróbálja felszámolni a Starlink szolgáltatását Ukrajnában.

A Starlink az egyetlen kommunikációs rendszer, amely még működik, a többi mind halott. Oroszország aktívan próbálja megölni a Starlinket

- írta Musk egy tweetben.

