Kiderült, mi történt az eredetileg az oroszoknak szánt uniós pénzekkel

A Európai Unió Duna Régió Stratégiája (EUSDR) a 11. éves fórumának vendégei a napokban Kassán gyűltek össze, hogy a Duna Régió aktuális kihívásairól értekezzenek. Az előadók elsősorban az orosz-ukrán háború okozta kihívásokra, valamint a régió és az EU országai közötti magas szintű együttműködésre hívták fel a figyelmet ezekben a kritikus időkben. A legfontosabb kérdések a migráció, a közlekedési hálózatok összeköttetése, az energia, a digitális átmenet és az élelmezésbiztonság voltak.

A fórum első szekcióját az EUSDR soros elnöke, a posztról a fórum idején leköszönő Ukrajna képviseletében az ukrán kommunikációs és területfejlesztésért felelős minisztérium miniszterhelyettese, Ihor Korhovij moderálta. Korhovij megnyitó beszédében megjegyezte, hogy az idei éves fórum eredetileg Odesszában lett volna, ha a háború nem szól közbe. Megjegyezte emellett, hogy Ukrajna még EU-tagjelölt sem volt, amikor átvehette az EUSDR elnökségét, és hogy országa lett így az első nem uniós tagállam, amely betölthette ezt a tisztséget.

A háború valóságát jól jelzi, hogy beszéde közben érkezett neki a hír - amit egyből meg is osztott a közönséggel -, hogy támadások érték Ivano-Frankivszk energiaellátási rendszerét.

Az első előadó Olha Sztefanisina, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese volt, aki kiemelte, hogy a február 24-e után a Duna és a csatornái milyen nagy segítséget nyújtottak az országának, elsősorban a gabonaexport-megállapodás előtti időkben, amikor a Duna deltáján és csatornáin keresztül lehetett főleg az ukrán gabonát exportálni. Nem lehet túlbecsülni, hogy az EU Zöld Korridor kezdeményezésének a gyors segítsége mennyire életbevágó volt ebben a kiélezett helyzetben - mondta. Kihívásokkal teli volt a háború közepette működtetni az EUSDR elnökségét, és fontos szerepe kell hogy legyen az új elnökség alatt az újjáépítésnek, valamint az elkövetkező időszakban jelentős kihívás lesz Ukrajna fokozatos EU-s integrációja is - tette hozzá.

A következő előadó Elisa Ferreira, az Európai Bizottság (EB) Kohézióért és Reformokért felelős biztosa volt, aki a szomszédban dúló háború kapcsán az EU szolidaritását hangsúlyozva arra hívta fel a figyelmet, hogy

eddig több mint 70 ukrán iskola szenvedett súlyos károkat, és az unió csak ezeknek a helyreállítására több mint 100 millió eurós támogatást nyújt Kijevnek.

Az ukrajnai háború kapcsán nagyon fontosak voltak az Európai Bizottság által létrehozott, Európában lévő menekültekre irányuló kohéziós fellépés (CARE) kohéziós alapjából nyújtott támogatások, amelyek három külön körben,

összes 10 milliárd euros keretet hoztak létre az ukrán menekülteket fogadók támogatására

- mondta.

Az EUSDR jól szimbolizálja, hogy nem az agresszióé, hanem a nemzetek közötti együttműködéséé a jövő, és ennek keretében a Duna Régióban az elmúlt időszakban sokat sikerült tennie például mind a Duna hajózhatóságának javításáért, mind pedig a Duna tokhalfajainak a megmentéséért. A Bizottság által nyújtott anyagi támogatás a 2019-ben elfogadott európai zöld megállapodás keretében igyekezett elősegíteni a régióban az energetikai átmenetet a környezetkímélőbb források felé, felgyorsítani a Covid miatt amúgy is lendületet kapó digitalizációt és támogatni az energiafüggetlenség iránti igényt - tette hozzá.

A Duna Régióban már mostanra is erősen érződnek a klímaváltozás hatásai, legyen szó árvizekről, aszályokról, vagy csökkenő biodiverzitásról, és ezeknek a megoldásához sok esetben országokon átnyúló együttműködésre van szükség, amihez a Bizottság támogatásával az EUSDR alkalmas keretet tud nyújtani. 2022 az EU-ban az ifjúság éve volt, ennek keretében idén létrejött a Dunai Ifjúsági Tanács is, amely segíthet a fiatalságot bevonni a régió jövőjének formálásába.

A következő előadó Virginijus Sinkevičius, az EB környezetért, óceánokért és halászatért felelős biztosa volt. Videóüzenetében elmondta, hogy azáltal, hogy Moldova és Ukrajna már hivatalosan is EU tagállam-jelöltek, sokkal könnyebbé válik az EUSDR keretében is az érintett tagállamok közötti határokon átívelő együttműködést, legyen szó határátkelésről vagy a támogatások kezeléséről.

A Bizottság a háború kitörése után gyorsan döntött, és a 2021-2027-es időszakra Oroszországgal és Belarusszal kapcsolatos projektekre előirányzott 26 millió eurós keretet egyből a Moldovával és Ukrajnával való együttműködésre csoportosította át.

Adina Ioana Vălean, az EB közlekedési biztosa ezután arról beszélt, hogy a vasúti és szárazföldi utak nyújtotta összeköttetés az EU és Ukrajna között mekkora segítséget nyújtott északkeleti szomszédunknak, hogy kapcsolatban tudjon maradni a február végén kitörő háború után a világ többi részével. A biztos kiemelte Románia és Lengyelország szerepét ebben a folyamatban, mivel e két ország támogatása tette leginkább lehetővé az elmúlt hat hónap nagy részében az ukrán export és import lebonyolítását. Vălean úgy látta, hogy 2030-ra a Duna Régióban 25 %-kal nagyobb lehet majd a vízi közlekedés és áruszállítás szerepe.

Filiep Decorte, az ENSZ Lakhatási programjának a globális megoldásokért felelős csoportjának igazgatója Ukrajna újjáépítéséről beszélt. Korábbi, ENSZ által koordinált újjáépítési programokat is párhuzamként előhozva azt emelte ki, hogy az újjáépítésnek alapvetően a helyi lakosoktól és önkormányzattól kezdve minden érintettet bevonva kell megtörténnie, így alapos felmérés után a helyieknek is megfelelő módon, lehetőleg a korábbinál is jobban kell megpróbálni újjáépíteni a károkat szenvedett részeket.

Végezetül Dušan Velič, a Szlovák Köztársaság Beruházási, Regionális Fejlesztési és Informatikai Minisztériumának államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy

ha a múltban jobban odafigyeltünk volna a megújuló erőforrások előtérbe helyezésére, akkor most sokkal könnyebben tudnánk megszabadulni az orosz gáz okozta problémától,

valamint, hogy a probléma megoldásához most kiemelten szükség van az innovatív és zöld megoldásokra, mivel limitált erőforrások állnak rendelkezésre, amelyeket sokkal hatékonyabban kellene felhasználni a Duna Régióban.

Címlapkép: EUSDR