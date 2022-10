Második világháborús német tankot videóztak Ukrajnában? Itt valami nagyon nem stimmel

Németország titokban fegyvereket küldött Ukrajnának, itt egy Panther harckocsi!

– ezzel a felirattal osztotta meg egy ukrán közösségi oldal az alábbi videót.

A felvétel épp most pörög a Twitteren, az látható rajta, ahogy egy ukrán katonai jármű (láthatólag egy amerikai gyártmányú Humvee) egy út mellett álló harckocsi mellett halad el, amely első ránézésre tényleg olyan, mint egy második világháborús, német Panther (Párduc) tank. A harckocsin ráadásul még a náci Németország harckocsizó hadijele, a Balkenkreuz is látható, a hátulján pedig az ukrán nacionalisták által használt UON-zászló lobog.

Ok, some real vintage tanks on the road in Ukraine now. In this case a WW2 German Panther pic.twitter.com/V13qF6172Y