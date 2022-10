Bejelentették: gyármentő programot indít a kormány

Gyármentő programot indít a kormány, amelynek keretében első körben 150 milliárd forint összértékű támogatást nyújtanak a nagyvállalatok energiahatékonyságát növelő beruházásokhoz - jelentette be szombaton Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Az MTI-nek eljuttatott közleményben Szijjártó azt jelenti be, hogy gyármentő programot indít a kormány, amelynek keretében első körben 150 milliárd forint összértékű támogatást nyújtanak a nagyvállalatok energiahatékonyságát növelő beruházásokhoz.

A meghirdetett, november 2-án induló gyármentő program keretében elő fogják segíteni a sikerrel pályázó cégek energiahatékonysági fejlesztéseit, Budapesten 30 százalékos, vidéken 45 százalékos támogatásintenzitással.

Tájékoztatása szerint azok a vállalatok pályázhatnak, amelyek minimum 200 millió forintos fejlesztés keretében bővítik energiaellátási kapacitásukat, például napelemeket telepítenek vagy bármely más módon növelik az energiahatékonyságukat, s ezáltal csökkentik az energiaköltségeiket.

A legmagasabb támogatási összeg hatmilliárd forint, a program összértéke az első körben 150 milliárd forint

- tudatta Szijjártó Péter. A miniszter végezetül arra is kitért, hogy a programot a Külgazdasági és Külügyminisztérium alá tartozó beruházásösztönzési ügynökség fogja koordinálni, amely a koronavírus-járvány hatásainak csillapítása érdekében meghirdetett, sikeresnek bizonyult támogatási programot is végrehajtotta.

A programot szükségét a miniszter "az ukrajnai háború és a szankciós válaszok" hatásával indokolja, mely miatt szerinte "recesszió felé rohan az európai gazdaság, ami a közös piac miatt jelentős kihatással van Magyarországra is".

A mostani bejelentés előzménye, hogy a kormány nevében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a szeptember 17-i Kormányinfón jelentette be, hogy 3 új gazdaságpolitikai intézkedést hoz az enerigaválság magyar cégekre gyakorolt negatív hatásainak ellentételezésére. Ezek közül az első volt az energiaintenzív kkv-k megsegítésének programja, amelyre idén és jövőre 100-100 milliárd forintot tervez fordítani a kormány és az erről szóló pályázat már a héten el is indult. A második programelem a most bejelentett gyármentő program. Nagy Márton legutóbb erről úgy fogalmazott, hogy a gyármentő program keretében a cél az 50-100 legnagyobb feldolgozóipari nagyvállalat beruházási célú támogatása. Ezek a vállalkozások jellemzően nem küzdenek likviditási problémával, az állami intézkedések fókuszában a vállalatok jelentős költségű energiahatékonysági beruházásaik támogatása kell hogy álljon.

A támogatási csomag harmadik eleme lesz szükség esetén a munkahelymegtartó terv. A kormány legutóbb viszont úgy érvelt, hogy ennek bevetésére még nincs szükség a munkaerőpiaci folyamatok alapján.

