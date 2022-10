Ma sem jött össze Libanonban

Ismét nem sikerült megválasztania az új államfőt a libanoni parlamentnek hétfőn, a parlament elnöke csütörtökre hívott össze újabb ülést.

A parlamentben immár negyedszer tartottak szavazást, mert a hivatalban lévő államfő, Michel Aoun mandátuma a hónap végén lejár.

A választás tétje továbbra is az, hogy az országban politikai pártként működő radikális síita szervezet, a Hezbollah támogatását élvező elnök kerülhet-e hatalomra, vagy a vele szemben álló erők jelöltje győzhet.

A hétfői voksoláson a Hezbollah bírálójaként ismert Michel Moavad lett az első 39 szavazattal, ami messze elmarad a minimálisan szükséges 86-tól, ráadásul 3 szavazattal kevesebb az előző ülésen megszerzett szavazataihoz képest.

Michel Moavad az 1989-ben merénylet áldozatául esett korábbi elnök, René Moavad fia.

Az elnökválasztó ülésen új jelöltként mutatkozott be Isszam Khalifé, aki az országban három éve elitváltást követelő új népmozgalom támogatását élvezi. A népmozgalom 13 fővel májusban jutott be a parlamentbe, de az elismert egyetemi tanár így is csak 10 szavazatot kapott.

A Hezbollahot támogató oldal öt képviselője ismét üresen adta be szavazólapját.

A síita szervezettel szemben álló oldal egyik keresztény pártjának vezetője, Elias Hankache az AFP hírügynökségnek azt mondta: jelenleg egyik politikai blokk sem képes többséget állítani egyik jelölt mögé sem, mert a májusban megválasztott parlament összetétele rendkívül töredezett, és egyik oldalnak sincs érdemi többsége. Szerinte

a Hezbollah szándékosan blokkolja az elnökválasztást, akadályozva a vele szemben álló jelölt megválasztását.

A Libanon vallási csoportjai közötti hatalommegosztási megállapodás értelmében az ország parlamentje szavaz az elnök személyéről, akinek maronita kereszténynek kell lennie. Az alkotmány azt is előírja, hogy a miniszterelnöknek szunnita, a parlament elnökének pedig síita muszlim vallásúnak kell lennie. Az elnöki tisztség többször maradt betöltetlenül az 1975-90-es polgárháború idején és azóta is. Ha most sem sikerül megállapodni az új elnök személyéről, a hivatalban lévő Nádzsib Mikáti vezette ügyvivői kormány látja el az ország vezetését.

Libanonban jelenleg a gazdaság súlyos válságban van, a kormány küzd a strukturális reformok végrehajtásáért, amelyek a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által elvárt feltételek teljesítéséhez szükségesek.

A 2019 végén kezdődött válság szegénységbe sodorta a közel-keleti ország lakosságának háromnegyedét, a libanoni font elvesztette értékének 90 százalékát az amerikai dollárral szemben.

Címlapkép: A libanoni Bsarré városa. Vyacheslav Argenberg / Wikimedia Commons