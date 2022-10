Brutális videó az ukrán frontról: méterekre egymástól zúgnak el az orosz és ukrán harcjárművek, teljes a káosz

Egészen kaotikus videó terjed az ukrajnai háborúból, amely talán valahol a herszoni fronton készült. Egy ukrán harckocsizó alakulat készítette a felvételt egy szovjet gyártmányú páncélos tornyából, a harckocsi eleinte távoli célpontokra lövöldöz, majd egyre közelebb kerülnek hozzá az oroszok.

A videó közepén az látható, hogy néhány orosz tüzérségi löveget vontató teherautó megpróbál elhaladni a tank mellett, az egyik sikeresen át is surran, annak ellenére, hogy az ukrán harckocsizó DSK-géppuskájával rálő a menetoszlopra. Ezután az út mellett rejtőzködő ukrán gyalogosok is tüzet nyitnak a konvojra, heves harc alakul ki. Közben a harckocsi is folyamatosan kapja a tüzet, a DSK láthatóan kap pár találatot, melynek következtében veszít a hatékonyságából.

Complete crazy video - a Russian column pass an AFU tank - in the chaos they passed - both sides were confused as hell...Watch pic.twitter.com/Wibf0uMkaj