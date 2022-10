Úgy tűnik, súlyos vereséget szenvedett a rettegett Wagner-csoport Bahmutnál

Ukrán források szerint 48 órával azután, hogy a Wagner-csoport bevette a Bahmut szélén működő cementüzem épületét, az ukrán fegyveres erők legyőzték az orosz zsoldosokat és visszaszorították őket két kilométerre a város határára.

Egyértelműen bizonyítható forrás egyelőre nincs az ukrán győzelemről, de erős indikátor, hogy sorra kerülnek fel a közösségi médiaoldalakra a cementművek előtt fotózkodó ukrán katonák, illetve a fényképek halott Wagner-zsoldosokról. Értelemszerűen az utóbbiról nem fogunk felvételt megosztani.

Visual confirmation that that the concrete plant in Bakhmut was liberated. More than 2 months of fighting and dying for Putins Wagnerites, and lost in within 48h. #Bakhmut