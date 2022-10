Súlyos tüntetések bénították meg a Közel-Kelet renegátállamát - Előkerültek a fegyverek is, folyamatosan jönnek a videók az eseményekről

Könnygázt vetettek be és tüzet nyitottak az iráni biztonsági erők szerdán a Kurdisztán tartománybeli Szakkezben a Mahsza Amini sírjánál összegyűlt tüntetőkre - közölte a Hengav emberi jogi szervezet. A mai nap az Mahsza Amini halála utáni negyvennapos gyászidőszak járt le, melynek következtében országszerte új lendületet kaptak a tüntetések Iránban.

Szerdán több ezer ember gyűlt össze Mahsza Amini sírjánál az Iránban hagyományos negyvennapos gyászidőszak vége alkalmából. A 22 éves Mahsza Amini szeptember közepén halt meg, miután őrizetbe vették, mert állítólag nem tartotta be az ország szigorú törvényei szerinti iszlám öltözködési szabályokat.

Az iráni biztonsági erők jelentős mennyiségű rohamrendőrt vezényeltek a mai napra Szakkez városába és a temetőjébe is, miközben Irán Kurdisztán régiójának szinte minden részéről érkeztek résztvevők a megemlékezésre.

Irans national protests are entering week six. In Saqez, hometown of Mahsa Amini, thousands of people ignore government road closures to walk to her gravesite on the 40th day of her death. A growing number of young women refuse to wear compulsory hejab. pic.twitter.com/aMsbKz9MGX — Karim (Sadjadpour) October 26, 2022

Az iráni hatóságok először megfenyegették Amini családját, hogy ne tartsák meg a megemlékezést, mert különben lecsukják a fiúkat, majd pedig a résztvevőket próbálták megakadályozni abban, hogy bejussanak a temetőbe.

40 days after the death of , protests are forming across protesters gathered at the cemetery where she is buried in the city of and shouted: Freedom, Freedom. #MahsaAmini — Rana (Rahimpour) October 26, 2022

Szemtanúk is azt állították a Reuters hírügynökségnek, hogy a biztonsági erők lőni kezdtek az emberekre. A beszámolók szerint a szakkezi temetőben több tüntetőt is őrizetbe vettek a hatóságok.

Mindeközben hivatalosan egy influenza járványra hivatkozva Kurdisztán tartományban minden iskolát és egyetemet bezártak a mai napra.

A diákok eddig is fontos részt vállaltak a tüntetésekben, ma például az Azad egyetemen tanuló lányok tüntettek fejkendőjük levételével.

Very powerful! Female students wave their headscarves in the air and chant, death to the dictator. North Tehran branch of Azad University. Today is s 40th day after her death. #MahsaAmini — Omid (Memarian) October 26, 2022

A mashadi Szazzsad Egyetemen pedig a két legfőbb vezető, Ali Hámenei és Homeini ajatollah képeit tépték le diákok, ami nagyon súlyos lázadásnak minősül a rendszer ellen.

Iran ️ The students of Sajjad University of Mashhad tore the picture of Khomeini and Khamenei off the wall today in protests #IranRevoIution — Emily (Schrader) October 26, 2022

Teherán konzervatívabb részén, a Nagy Bazárban is tüntetők követelték a rendszer vezetőinek a távozását, ami rámutat arra, hogy már a vallásos körökben sem élvez feltétlen támogatást a kormány.

Anti-regime protests in s grand bazar which is perceived to be more conservative and pro-government Today they are chanting against s SL, Ali Khamenei #Tehran — Rana (Rahimpour) October 26, 2022

A zavargásokat követően a hatóságok biztonsági okokból blokkolták az internet-hozzáférést - jelentette az ISNA, iráni félhivatalos hírügynökség.

A hatóságok közben Teheránban jelentős erőket vontak össze egy lehetséges nagyobb tüntetésre készülve.

Here is not a war zone. This is from Tehran today. The heavy presence of armed security forces speaks for itself. This is not what being in control means. Its a regime that is so terrified and trembling! #MahsaAmini — Omid (Memarian) October 26, 2022

Úgy tűnik, hogy az országot eddig is megrázó tüntetések új lendületet kaptak a mai nappal, a negyvennapos gyász leteltével. Kérdés, hogy ezek a tüntetések ma és az elkövetkező napokban milyen szinten fognak folytatódni.

Címlapkép: Mahsza Amini halála miatti tüntetés, Berlin, Október 22. EPA/CLEMENS BILAN