A fehéroroszok nekifutásból vesztették el a háborús sufnituning versenyt - ilyen harctéri fejlesztést száz éve nem láttunk

A fegyveres konfliktusok történetében nem ritka az, hogy a katonák maguk barkácsolnak a harctéren különféle fejlesztéseket a járműveikre. Az ilyen trükkök gyakran kifejezetten hatékonyak tudnak lenni, elég csak az első világháború lövészárokharcaiban használt hidegfegyverekre gondolni, így a fehérorosz harckocsizók (akik Minszk álláspontja szerint nem terveznek Ukrajnában harcolni) is úgy döntöttek, megpróbálják kicselezni a szomszédban népszerű tankelhárító fegyvereket.

Számos irányított rakéta használja a járművek által generált hőt arra, hogy befogja, és megsemmisítse a célpontot. Több felvételt láthattunk már lezuhant orosz és ukrán helikopterekről, melyeket jól láthatóan a deszanttérnél, a farok közelében ért találat.

A helikopterekhez hasonlóan a páncélozott szárazföldi járművek motorterében (mely általában a jármű hátulsó felében található) is tetemes hő termelődik használat közben, így a hőkövető rakéták az ilyen járműveket is könnyű szerrel be tudják mérni. A fehérorosz katonák úgy döntöttek, hogy ezt a problémát próbálják meg meglehetősen unortodox módon orvosolni, az eredmény pedig magáért beszél:

New tank high tech against heat seeking missiles:A little fire in a tin can... pic.twitter.com/rhqPW9hhbY — C4H10FO2P (@markito0171) October 28, 2022

Bármilyen feltűnő is, vonatkoztassunk el egy rövid időre az egyébként Oroszország által is alkalmazott, madárkalitka becenevet viselő kiegészítő páncélzatról, és vessünk egy pillantást a tankból kiálló valamire.

Szemünk nem csal. A belarusz harckocsizók a hőkövető rakéták elleni extra védelem céljából ráhegesztettek egy hosszú fémcsövet egy T-72-es harckocsi hátsó felére, amelynek végére igényesen egy fémtartályt applikáltak, melyben tüzet gyújtottak.

A trükkel a kisebbik probléma az, hogy a páncélosból kilógó fémcső valószínűleg az első komolyabb emelkedőnél, vagy egy élesebb fordulatnál gondokat okozna a manőverezésben (már ha nem könnyíti meg a személyzet dolgát, és szakad le azonnal), ugyanakkor fontos kiemelni azt, hogy a hosszú évtizedek alatt kifejlesztett, azóta tökéletesített hőkövető rakéták meglehetősen "okos" szerszámok: egy fémtartályban alig pislákoló tűz valószínűleg nem túlzottan zavarja őket a működésükben, tekintettel arra, hogy az apró őrláng előtt megközelítőleg két méterrel egy több négyzetméternyi terület forrósodik fel a motor által generált hőtől.

Mindemellett természetesen kicsi az esély arra, hogy a fenti módosítás elterjedne a fehérorosz harckocsizók körében. Sokkal valószínűbb, hogy néhány túlzottan kreatív katona próbált meg meglehetősen egyedi módon védelmet szerezni a modern páncéltörő fegyverek ellen.

A címlapkép illusztráció, a cseh hadsereg T-72-esei láthatóak rajta. Forrás: Getty Images