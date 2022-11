Szerbia készültségbe helyezte a hadseregét

Vučević pár nappal korábban vette át a minisztérium vezetését Nebojša Stefanovićtól. A honvédelmi miniszter elmondta, hogy a katonaság készen áll Aleksandar Vučić valamennyi kérését teljesíteni, hogy megvédje Szerbia polgárait, beleértve a Koszovóban élő szerbeket is, és efelől senkinek ne legyenek kételyei.

„Szerbia a párbeszéd mellett áll. Jobb ezer napon át tárgyalni, mint egy napot a lövészárokban tölteni” – mondta Vučević. Kiemelte: az ország hadserege sokkal erősebb, mint volt, de a kormány vezetése és az elnök meghagyása alapján jár el.

A lap emlékeztet arra, hogy a koszovói vezetés november elsején elkezdte alkalmazni azt a törvényt, amely megtiltja a koszovói szerbeknek, hogy Szerbia által kiadott rendszámtáblával közlekedjenek Koszovó területén.

BREAKING:Serbia has put its armed forces on high alert and is sending army units toward the border with Kosovo. pic.twitter.com/BrruHrGpXz