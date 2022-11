Az orosz haderő reménytelen küzdelmet folytat a partizánok ellen

Az ISW jelentése szerint a hatékony ukrán partizántámadások arra késztetik a Kremlt, hogy forrásokat vonjon el a frontvonali műveletektől, ami csökkenti Oroszország képességeit az ukrán ellentámadásokkal szembeni védekezésre.

Az ukrán partizántámadásokat a rossz orosz műveleti biztonság teszi lehetővé.

A Kreml még mindig nem lépett föl hatékonyan a szervezett partizánmozgalommal szemben, és valószínűleg nem is képes erre.

Az ukrán partizánok alig egy héttel a február 24-i inváziót követően elkezdték támadni az oroszbarát ukrán kollaboránsokat és az orosz katonákat. A partizánok már több tucat, megerősített támadást hajtottak végre, és

legalább 11 orosz és kollaboráns vezető tisztviselővel végeztek eddig.

Az orosz hatóságok nem tudták megfelelően eltitkolni a kollaboránsok személyazonosságát, illetve nem tudtak megfelelő védelmet nyújtani az orosz tisztviselőknek otthonukban és a munkahelyükön.

Az orosz erők képtelenek megvédeni a kritikus orosz szárazföldi kommunikációs vonalak sebezhető szakaszait, mint például a vasútvonalak csomópontjait és a hidakat, különösen a vidéki területeken.

New: has developed an interactive ️ & timeline tracking verified Ukrainian partisan attacks. ISW will update this map as additional attacks are confirmed.Key takeaways from our assessment follow in a brief.Read the full report: @TheStudyofWar