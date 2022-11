Bekeményített az orosz légierő? Durva videó jelent meg a frontvonalról

Mind orosz, mind nyugati források kritizálják az orosz légierőt viszonylag alacsony aktivitása miatt: lényegesen kevesebbet repülnek az orosz gépek az ukrajnai háború során, mint amit például NATO-gépektől lehetett tapasztalni olyan műveletek során (pl. Irak, Afganisztán, Szerbia), ahol a NATO-erők voltak a támadók.

Az egyik teória az orosz gépek viszonylag alacsony aktivitására az volt, hogy az ukrán légvédelem, ezen belül is a vállról indítható légvédelmi rakétaindítók (MANPADS) nagyon jelentős harctéri jelenléttel rendelkeznek, az orosz döntéshozók pedig óvni próbálják a tűztől a drága repülőgépeket és a jól képzett pilótákat. Nyilván, ennek a döntésnek eredményeképpen sokszor az orosz szárazföldi csapatok kerültek nehéz helyzetbe.

Az elmúlt hetekben azonban az orosz haderő több ukrán nagyvárost is hevesen támadni kezdett iráni kamikaze-drónokkal: elképzelhető, hogy a sűrűbben lakott területek védelmére az ukránok légvédelmi eszközöket vontak ki a donbaszi frontvonalról.

Ennek bizonyítéka lehet egy videó, amely Mariinka térségében készült. Két Szu-25-ös csatarepülőgép látható rajta, amint nem irányított rakétákkal közvetlen légi támogatással (CAS) segítenek orosz szárazföldi csapatokat. Egy ilyen küldetés lebonyolítása olyan területen, ahol aktív légvédelmi képesség működik, nagyon kockázatos, viszont a videón egyáltalán nem látható ukrán légvédelmi tűz.

