Aggasztó cikket közölt a CNN egy nappal az amerikai választások előtt

A CNN értékelése szerint a Republikánus Párt jelöltjei már most azon dolgoznak, hogy a holnap esedékes időközi választások eredményeinek hitelességét rombolják. A vádaskodás fontos célja lehet Pennsylvania állam, ahol csak több nappal a választás napja után lesz eredmény.

Már megint kezdődik! Megbundázott választás

– írta ki ezt Donald Trump amerikai elnök egy meg nem nevezett közösségi fiókján az amerikai lap szerint.

A CNN szerint a Republikánus Párton belül még mindig jelentős befolyást élvező volt amerikai elnök arra készül, hogy a 2020-as választásokhoz hasonlóan a holnap esedékes időközi választások eredményeit is megtámadja különféle platformokon keresztül.

A CNN szerint a republikánusok elsősorban a Pennsylvania államban történő választásokat tervezik majd tűz alá venni, mert elképzelhető, hogy a billegő állam dönti majd el egyedül, mely párt szerez többséget a szenátusban. Ráadásul – 2020-hoz hasonlóan – jó eséllyel több nap lesz, mire értelmezhető képet láthatunk a választók akaratáról.

Doug Mastriano republikánus kormányzójelölt már tűz alá is vette a pennsylvaniai választási rendszert. Ő azzal vádolta meg az illetékeseket, hogy a több napos csúszás oka mindössze az, hogy a demokratáknak akarják megbundázni az eredményeket.

Ted Cruz texasi szenátor is beállt az ügy mögé: ő Twitteren vetette fel azt a kérdést, hogy „miért csupán demokrata többségű városokban telik napokba az eredmények összesítése,” miközben az ország nagy részében már aznap este meg lesznek az eredmények.

A CNN értékelése szerint a csúszás ismét a levélszavazatok miatt lesz, ezen belül is elsősorban a kiküldetésben lévő katonák és külföldön tartózkodó amerikai állampolgárok miatt. A lap felhívja arra is a figyelmet, hogy számos republikánus megyében is lesznek csúszások a levélszavazatok miatt, több olyan megyében is, amely a Cruz által irányított Texas államban található.

Ezen kívül a lap kitér arra is, hogy a republikánusok valószínűleg megtámadják majd a michigani, wisconsini és arizoniai választások eredményeit is, amennyiben az nem a szájízük szerint alakul.

Mint ismert, Donald Trump választási csalással való vádaskodása miatt 2021. január 6-án radikális Trump-szavazók támadták meg és dúlták fel a Capitoliumot, az Egyesült Államok demokrata-rajongó közössége most attól tart, hogy ha a republikánusok nem jó szerepelnek a holnap esedékes időközin, ismét zavargási hullámok lesznek majd Amerikában. Arról valamiért kevesebb szó esik, hogy a csalással való vádaskodást és az ezt követő zavargást nem Trump kezdte: a 2016-os választás kapcsán Hillary Clinton demokrata jelölt is különféle külső tényezőkre hárította kudarcát és támogatói is feldúltak több amerikai nagyvárost. Ugyanakkor az is tény, hogy Clinton vádaskodása nem közel sem volt olyan intenzív, mint Trumpé, az ő követői pedig nem ostromolták meg az amerikai törvényhozás épületét, miközben a Kongresszus ülésezett.