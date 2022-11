Durva videó: gránátokat dobtak az orosz katonára az ukránok, de aligha számítottak arra, ami ezután történik

A háború óta rengeteg videót tesznek közzé elsősorban az ukránok, kisebb részben az oroszok arról, hogy civil drónokról dobálnak gránátokat lövészárkokban rejtőző gyalogosokra, általában halálos hatékonysággal. Egy sérült orosz / szakadár harcos viszont számít a támadásra és elkap, majd eldob két gránátot is, legalább átmenetileg megmentve ezzel saját életét.

A háború eleje óta széles körben alkalmaznak az ukránok (és kisebb részben az oroszok) civil drónokat felderítésre és gyalogság elleni támadásokra. Rengeteg felvétel van arról, hogy (akna-)gránátokat dobálnak ilyen drónokkal lövészárkokban rejtőző orosz katonákra, amit azért tudnak megtenni nagy hatékonysággal, mert a kicsi és szinte teljesen hangtalan drónokat gyakran nem észlelik a gyalogosok, de néha még a légvédelmi rendszerek sem.

Így indult egy támadás egy orosz / orosz szakadár katona ellen is, aki példátlan módon számított a dróntámadásra és két esetben is elkapja, majd eldobja a gránátokat, melyeket rádobtak. Erről az esetről is készült felvétel.

Az ízléstelen és gagyi zenétől, amit a videó alá vágtak, érdemes elvonatkoztatni (vagy akár hang nélkül megnézni a felvételt). A videó valójában rendkívül felkavaró és nagyon komoly emberi küzdelem látható rajta, amiből etikátlan dolog gúnyt űzni politikai preferenciáktól függetlenül.

Azt nem tudni, hogy a katona túlélte-e az összesen három gránáttal lebonyolított támadást. Orosz források, akik többek közt „abszolút szigma Chadként” jellemzik a férfit (ez online slang egy nagyon bátor, nagyon maszkulin emberre), azt írják, hogy túlélte az incidenst, de már az első gránát előtt is úgy tűnik, hogy a férfi erősen sérült volt. A harmadik gránátnál láthatólag már egyáltalán nem mozdul a katona, de elképzelhető, hogy úgy érzi, ez nem is szükséges, hiszen a gránát a lövészárkon kívül robban fel.

A címlapkép illusztráció. Forrás: Getty Images