Elárulta Elon Musk: szerinte ők döntik el valójában, ki jut hatalomra Amerikában

A független gondolkodású szavazóknak: A megosztott hatalom megfékezi mindkét párt legrosszabb túlkapásait, ezért azt javaslom, hogy a republikánus kongresszusra szavazzunk, mivel az elnökség demokrata

- írta Elon Musk a holnapi félidős választás kapcsán, amelyen számos kongresszusi és kormányzói pozíció dől el az Egyesült Államokban.

A keményvonalas demokraták vagy republikánusok soha nem szavaznak a másik oldalra, így a független szavazók azok, akik ténylegesen eldöntik, hogy ki kerül pozícióba

- vélekedik a világ leggazdagabb embere.

