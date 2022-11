Megrázó videó: szinte teljesen elpusztult az oroszok által bekebelezett város

A videó kapcsán elsőre felmerülhet az olvasóban, hogy az oroszok tudtán kívül, hogyan csinálhatna ilyen felvételt bárki, az oroszoknak pedig milyen érdekük kötődhet ehhez.

A felvételen azonban jól látszik az ismert orosz blogger, Wag Gonzo emblémája, így hozzá lehet kötni a videót.

Kritikus ukrán kommentelők szerint az oroszok azért engedték meg neki, hogy drónjával körbe repüljön a város felett, mert büszkék az általuk véghez vitt pusztításra.

Russia's invasion of was never about liberation. Russia's ongoing invasion of Ukraine is about the annihilation of the Ukrainian people.As proof, I present the city Mariupol after Russia's #Ukraine