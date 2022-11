Durva rajtaütést hajtottak végre az ukránok: mélyen a frontvonal mögött vertek szét egy konvojt

A poszt szerint az oroszok Sz-300PM1/PM2 nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerének 5P85SM TEL járműve semmisült meg, amely a rakéták hordozásáért és indításáért felelős.

Az eset érdekessége, hogy állítólag mozgás közben érte az egységet a találat Zaporozzsija megyében, nagyjából 60 kilométerre a frontvonaltól.

: A Russian 5P85SM TEL of the S-300PM1/PM2 long-range AD system was destroyed on the move, reportedly in the vicinity of Iline, Oblast, ~60km from the frontline. Would be very interesting to know how that target so far behind the lines was destroyed. #Ukraine