Ritka orosz fegyvert zsákmányoltak az ukránok – Ilyet még nem láttunk a frontvonalon

Az ukrajnai konfliktusban használt fegyverekkel foglalkozó oldal szerint ez volt az első alkalom, hogy az ukránok egy Granat-4-est szereztek meg, ugyanakkor az Oryx összesítése szerint egy másik ilyen drón már „november előtt” ukrán kézre került.

: A rarely seen Russian Granat-4 reconnaissance UAV fell out of the sky recently and was recovered by Ukrainian forces. This appears to be the first loss of this type so far in Ukraine. #Ukraine