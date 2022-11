A liberális és a konzervatív értékek harca várható a hétvégén a szomszédunkban

Anze Logar, az ellenzéki jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) támogatásával induló független jelölt, volt külügyminiszter és a szintén függetlenként induló baloldali Natasa Pirc Musar ügyvéd mérkőzik meg egymással vasárnap a szlovén elnökválasztás második fordulójában. Mindkét jelölt a győzelemben bízik.

Az első fordulóban egyik jelöltnek sem sikerült megszereznie az abszolút többséget, így az első két helyezett, Logar és Pirc Musar részvételével második fordulót kell tartani.

A három héttel ezelőtt tartott szavazáson Logar a voksok 33,95 százalékát, Pirc Musar pedig 26,88 százalékát gyűjtötte be.

A legfrissebb felmérések ugyanakkor most Pirc Musar győzelmét vetítik elő, eszerint a baloldali jelölt a voksok 43 százalékára, míg ellenfele 34 százalékára számíthat.

A választások kimenetelével kapcsolatban mindkét jelölt úgy véli: a második forduló eredménye lesz az egyetlen közvélemény-kutatás, amely számít.

Logar a kampányban a párbeszédre esküdött. Mint mondta, figyel és megérti azokat, akik nem támogatják.

Ezért hiszem, hogy a tolerancia, amelyet ebben a kampányban képviselek, az egyik legfontosabb ígéretem

- hangsúlyozta.

Pirc Musar rámutatott:

csak egy nagyon naiv ember vagy egy idealista mondhatja azt, hogy a mostani választások nem a liberális és a konzervatív értékek harca.

Kétségtelen, hogy a baloldali szavazók képezik bázisát - fogalmazott, de reményét fejezte ki, hogy olyan emberként tekintenek rá, aki képes és tudja, hogyan védje meg minden ember jogait.

Logart az SDS, a Szlovén Néppárt (SLS), a kereszténydemokrata Új Szlovénia (NSi) és a Szlovén Zöldek párt támogatja.

Pirc Musart az első fordulóban a parlamenten kívüli Kalózok és Ifjúsági Párt - Európai Zöldek politikai tömörülés támogatta, de a második fordulóban megszerezte a kormányzó balközép Szabadság Mozgalom és a Szociáldemokraták (SD) támogatását is, melynek közös jelöltje, Milan Brglez volt házelnök az első fordulóban a harmadik helyen futott be a voksok 15,42 százalékával.

Szlovéniában az államfő főként reprezentatív, de politikailag fontos szerepet tölt be, ő a hadsereg főparancsnoka és magas rangú tisztségviselőket is kinevez, többek között a nemzeti bank elnökét. A kinevezéseket a parlamentnek is jóvá kell hagynia. Az elnök megbízatása öt évre szól és legfeljebb egy alkalommal választható újra.

Az ország 1991-es függetlenné válása óta ez lesz a hetedik elnökválasztás és az ötödik elnököt választják meg. Borut Pahor előtt, akinek most jár le a második mandátuma, Milan Kucan volt az egyetlen elnök, aki kétszer tölthette be a köztársasági elnöki posztot és ő volt az egyetlen politikus, aki 1992-ben és 1997-ben is már a választás első fordulójában meg tudta szerezni a szavazatok több mint felét.