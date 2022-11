Az orosz csapatok kivonulnak Herszonból, az ukránok sorra szerzik vissza településeiket - Háborús híreink csütörtökön

A Teherán és Moszkva közötti kapcsolatok mélyítéséről és a terrorizmus elleni közös fellépésről egyeztetett Teheránban szerdán az orosz Biztonsági Tanács titkára, Nyikolaj Patrusev – írja az MTI. Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) napi jelentése szerint Patrusev iráni ballisztikus rakéták és precíziós lőszerek vásárlásáról is tárgyalhatott.