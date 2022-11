Joe Biden: „Legyőztük az esélyeket”

Kedd jó nap volt Amerika számára, jó nap a demokrácia számára. És erős éjszaka volt a demokraták számára

– mondta Biden a demokrata kampánystáb rendezvényén, ahol megköszönte a munkatársaknak és az önkénteseknek, hogy harcoltak a „szabad és tisztességes választásokért”.

Az elnök megjegyezte, hogy a választások előtt a közvéleménykutatások nagy veszteségeket jósoltak pártjának, de ez végül nem történt meg. Kiemelte, hogy a demokraták sikeresen megtartották képviselőházi helyeiket, és kormányzói székeket nyertek országszerte.

Legyőztük az esélyeket

– mondta az amerikai elnök.

A keddi választás végeredményeit még magyar idő szerint csütörtök 22 óra után sem tudjuk, a szavazatokat sok helyen még mindig számolják.

A CNN előrejelzése szerint

a 100 tagú Szenátusban eddig 49 helye van a republikánusoknak, 48 a demokratáknak.

Georgia, Nevada és Arizona államokban jelenleg is számolják a szavazatokat. Georgiában decemberben második forduló jöhet, ugyanis várhatóan sem a demokrata, sem a republikánus jelölt nem éri el az 50 százalékot (egy harmadik, libertárius jelölt is elindult). Arizonában a demokrata, Nevadában a republikánus jelölt vezet. Ha a végeredmény is ez lesz, akkor a georgiai választás fog dönteni arról, melyik pártnak lesz többsége a Szenátusban. Ha ott a demokrata jelölt győz, demokrata többség lesz az alelnök, Kamala Harris szavazatával, ha republikánus, 51 szenátorral ők kerülnek többségbe.

A Képviselőházban republikánus többség várható, de egyelőre nincs meg a többséghez szükséges 218 képviselői hely.

A CNN előrejezései szerint a republikánusoknak most 209, a demokratáknak 192 biztos helyük van.

Címlapkép: Joe Biden amerikai elnök a félidős választások fejleményeit értékelő sajtótájékoztatóján a washingtoni Fehér Házban 2022. november 9-én. MTI/EPA/SIPA Pool/Oliver Contreras