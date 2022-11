Külpolitikai szakértő: nagy kérdés, hogy mi lesz Bidennel, de nincs tolongás párton belül az elnökjelöltségért

November 8-án félidős választásokat tartottak az Egyesült Államokban, melynek szavazatait még jelenleg is számolják. Egyelőre úgy tűnik, hogy a várakozásoknak megfelelően republikánus többség lesz a Képviselőhában, a Szenátusért viszont nagyon szoros verseny zajlik, akár az is elképzelhető, hogy csak közvetlenül az ünnepek előtt derül ki, hogy mi lesz a felállás januártól – nyilatkozta Kaló Máté külpolitikai szakértő a Portfolio Checklist szerdai adásában

A képviselőházi szavazatok azt mutatják, hogy a szavazók próbálták valamelyest megbüntetni a kormányzó demokrata pártot az elmúlt két évi teljesítményéért vagy annak vélt hiánya miatt. A Szenátusban nem ennyire egyértelmű a helyzet, akár még az is elképzelhető, hogy decemberig kell várni arra, hogy kiderüljön, kinek lesz többsége a felsőházban – egyebek mellett erről beszélt Kaló Máté külpolitikai szakértő a Checklist szerdai adásában.

hozzátette: Az előrejelzések erőteljesebb republikánus előnyt mutattak, és maga a párt is határozottabb fölényre számított, mint ami az eredmények alapján kirajzolódik.

Donald Trump korábbi amerikai elnök vélhetően azt fogja mondani, hogy nem álltak ki elég határozottan mellette, a demokratáknál a komoly kérdés az, hogy a jelen választási eredmény mellett Joe Bidennel mennek-e neki a következő elnökválasztásnak, vagy lesz kihívója párton belül a jelenlegi elnöknek – mondta Kaló.

Arra ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy egyáltalán nem látni tolongást párton belül az elnökjelölti pozícióra.

Az interjú, melyben szó volt arról is, hogy milyen hatással lehet az amerikai demokráciára, hogy több olyan politikust is megválasztottak, akik összeesküvés elméleteket terjesztenek a 2020-as amerikai elnökválasztással kapcsolatban, már meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adásában 17:33-tól a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

