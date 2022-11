Nemrég ért véget a véres harc, most újra szólnak a fegyverek?

Az örmény védelmi minisztérium csütörtökön közölte, hogy egy örmény katona súlyosan megsebesült az örmény-azerbajdzsáni határon, azerbajdzsáni lövések következtében.

November 10-én 10:30 körül (magyar idő szerint 7:30-kor) az örmény-azerbajdzsáni határ keleti részén található harcállásponton az Örmény Fegyveres Erők egyik katonai egységének katonája megsebesült az ellenség lövéseitől

- írta a minisztérium szóvivője, Aram Torosjan a közösségi médiában.

Az információk szerint a katona állapota rendkívül súlyos.

On November 10, around 10:30, opened fire twd positions of in eastern direction of Armenian-Azerbaijani border. In the result a serviceman of N military unit was wounded. His condition is assessed as extremely serious. #Azerbaijan