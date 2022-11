Figyelmeztetnek az ukránok: orosz katonák vannak Herszonban - Lehet, hogy az egész csapda?

Megvan rá az esély, hogy a katonák meg fogják támadni az ukrán fegyveres erőket, azt az illúziót keltve, hogy Herszon város civil lakossága ellenáll a bevonuló ukrán katonáknak – írja a lap.

Katonaként civil ruhában harcolni nem mellesleg háborús bűncselekmény a genfi egyezmények szerint.

Local residents of Kherson say that the Russian soldiers who did not have time to escape threw away their military uniforms, changed into civilian clothes and are sitting in the city, they are very nervous. pic.twitter.com/qk2QkkvtwJ