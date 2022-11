Brutális összegű vérdíjat tűzött ki Amerika az egyik legveszélyesebb terrorszervezet vezetőinek fejére

A tárca tájékoztatása szerint ez az összeg a szélsőségesek „emírje”, Ahmed Diriye, illetve két alárendeltje, Mahad Karate és Jehad Mostafa kézre kerítéséhez vezető információkért jár.

Az al-Shabaab milícia e fontos vezetői számos, emberek ezreinek életét követelő terrortámadásért felelősek Szomáliában, Kenyában és más szomszédos országokban

– olvasható a közzétett plakáton, amelyen a három férfi képmása is fel van tüntetve.

