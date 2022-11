Döntött az ENSZ Közgyűlése: Oroszország felelős az ukrajnai agresszióért

A határozat szerint Oroszországot felelősségre kell vonni az Ukrajnában vagy Ukrajna ellen elkövetett nemzetközijog-sértésekért, továbbá Moszkvának az okozott károkat is meg kell térítenie.

Oroszországnak

viselnie kell minden nemzetközijog-ellenes cselekményének jogi következményeit, beleértve az ilyen cselekmények által okozott pusztítás megtérítését, legyen szó bármilyen kárról – olvasható a határozatban.

A határozat ellen szavazott többek között Kína, Irán, Észak-Korea, Kuba, Eritrea és Fehéroroszország.

