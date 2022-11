Fényképek bizonyítják, Oroszország legmodernebb fegyverei is Minszkben vannak

Fehéroroszország október közepén vágott bele egy új típusú nyugat-ellenes retorikába. Minszk vádjai szerint Ukrajna, Lengyelország és a balti államok az utolsó európai diktatúra lerohanására készültek. Ennek megfelelően az ország elnöke, Alexandr Lukasenka nem sokkal később bejelentette, az oroszokkal közös regionális műveleti hadtestet hoznak létre a fehérorosz határ védelmére. Az alábbi videó csak egy a sok közül, amely október közepén látott napvilágot Fehéroroszországban, miszerint rengeteg orosz származású haditechnika mozog az országban.

Ezek között volt legalább hat darab MiG-31K típusú vadászgép is, a vádak szerint Kindzsal hiperszonikus rakétákkal felfegyverezve. November elején az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma tette közzé azt a jelentését, amiben arról számolt be, hogy a műholdfelvételek alapján szinte biztosra vehető, hogy a MiG-31-esek állomásoznak Fehéroroszországban, ráadásul Kindzsal rakétákkal felszerelve.

A Kindzsal rakéták állítólag repülés közben képesek elérni a 12 Mach sebességet. A rakéták a nagy sebesség mellett ráadásul bonyolult pályán képesek manőverezni, ami azt jelenti, hogy Ukrajnában jelenleg nincs olyan fegyver, amely képes lenne elfogni ezeket a rakétákat.

used its newest missiles for the first time in on Friday.A war that requires hypersonic weapons?No more destructive power. #Russia