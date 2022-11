Irán a Közel-Keleten is bevetette a drónjait

Az iráni Fars hírügynökség beszámolója szerint az iszlám köztársaság Forradalmi Gárdája rakétákkal és drónokkal vette célba "terrorista csoportok" bázisait az iraki kurd régióban.

According to & five missels hit the @PDKlenglish & bases in Kurdistan-Iraq; five injured & one martyr! @Rudawkurdish

A Forradalmi Gárda azóta indít légicsapásokat az észak-iraki kurd régióban lévő feltételezett kurd fegyveres bázisok ellen, hogy Mahsza Amini kurd nő halála országos zavargásokat robbantott ki szeptemberben. Irán ugyanis a kurd fegyveres erőket vádolja az iráni zavargások feltüzelésével.

Egy iráni kurd jogvédő csoport a Twitteren közölte, hogy a Forradalmi Gárda összesen hat drónnal vette célba a Komala párt egyik szulaimániai központját és négy rakétával az Iráni Kurdisztáni Demokratikus Párt Erbíl melletti központját.

URGENT: The Islamic Republic has attacked the headquarters of the Democratic Party of Kurdistan (DPKI) in Koya and Komala in Zargoez with missiles and drones. Eight people have been injured and one person has been injured. #Zhina_Amini