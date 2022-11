Szivárognak a videók: komoly mélypontot érhetett el az orosz katonák morálja

Az elmúlt napokban több videó is felkerült a herszoni orosz visszavonulásról, illetve az ezt követő összecsapásokról, amik azt jelzik, hogy az orosz morál és logisztika korántsem működik annyira jól, mint ahogy az orosz védelmi minisztérium jelentéseiben többször is állította.

Szerdán bejelentette Oroszország, hogy harc nélkül feladja a herszoni régió jobb partján lévő megszállt területeket, köztük Herszon városát is, amit pénteken értek el az ukrán felszabadító csapatok.

Az orosz védelmi minisztérium közvetlenül az Antonovszkij híd felrobbantása után bejelentette, veszteségek nélkül befejeződött az orosz csapatok kivonása a herszoni régióban a Dnyeper jobb partjáról. Bár a nyugati hírszerzés több napra, akár hetekre becsülte a teljes kivonulást, ennek ellenére a jelentés alapján Oroszország mindössze két nap alatt végrehajtotta az erősen megrongált hidakon a terület szervezett átadását.

Már péntek délután megérkezett a cáfolat ukrán részről, a Reuters által közzétett videó alapján az üres területekre bevonuló ukrán csapatok egy elhagyatott raktárépületet találtak, amit az orosz csapatok tüzérségi lőszer tárolására használtak.

Befejeződött az orosz csapatok átcsoportosítása a Dnyeper folyó bal partjára. A jobb parton egyetlen katonai felszerelés vagy fegyver sem maradt. Az összes orosz haderő átment a bal partra

- áll a védelmi minisztérium közleményében. A péntek reggeli közlemény hozzáteszi, Oroszország nem szenvedett semmilyen veszteséget a kivonulás során.

A most közzétett felvételen látszik, hogy az ukrán katonák nem csak lőszerraktárakat, és elhagyott páncélosokat találnak, hanem rengeteg hátrahagyott gyalogsági ruházatot is. A videó megerősíti azt a gyanút, hogy az orosz katonák egy része civil álruhát öltött, bár az még nem derült ki, hogy az érkező ukrán hadsereg, vagy a további orosz katonai szolgálat elől akarnak elrejtőzni. A videón zsákmányolt orosz páncélosok is feltűnnek, bár az nem derül ki a felvételből, hogy a mostani visszavonulás után kerültek-e ukrán kézre.

Már a mozgósítás során terjengő videók alapján kiderült, hogy az orosz katonák morálja nincs a legmagasabb szinten, de a vasárnap este közzétett videó alapján a múlt heti vereséget követően drámain zuhanhatott az amúgy is alacsony harci kedv. Az alábbi videón maroknyi ukrán katona futamítja meg a jelentős túlerőben lévő orosz gyalogságot. A visszavonuló orosz gyalogság ráadásul mintha fel sem venné az összecsapást, pár katonát leszámítva jelentős részük egyből menekülőre fogja.

