Jönnek a fotók, videók a Lengyelországban történt rakétacsapásról

Az incidensről készült fotók, videók folyamatosan kerülnek fel az internetre. Úgy néz ki, az egyik rakéta egy mezőgazdasági járművet talált el, jó eséllyel ebből keletkeztek a halálos áldozatok.

A jobb oldali fotón a rakéta maradványai láthatók - egyes vélemények szerint Sz-300-as légvédelmi rakétarendszer rakétája, mások szerint egy H-101-es vagy egy Kalibr-cirkálórakéta maradványai láthatók a képen.

Itt újabb fotók a becsapódásról és rakéta-maradványokról:

// : Two stray missiles hit the Polish town Przewodów, near the border with Ukraine; killing two people.Although it's very hard to say anything, the parts appear to belong to the 5V55KD or 5V55R missiles part of S-300PM/PT air Defense system. #Russia