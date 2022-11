Putyin megpróbálta rászedni Bident, ez pedig sok mindent megmagyaráz Herszonnal kapcsolatosan is

Az amerikai hírszerzők azt állítják, hogy a herszoni kivonulás előkészítése hetek óta folyamatban volt, ami megmagyarázza azt is, hogy tűntek el az orosz katonák a városból egy nappal a bejelentés után.

Mint ismertetik, közel sem az amerikai időközi választás volt az egyetlen tényező, ami befolyásolta a kivonulást, viszont szerepet játszott a Kreml bejelentésének időzítésében.

Értelmezésük szerint ennek egyetlen célja volt: az, hogy megtagadjanak Joe Bidentől és a Demokrata Párttól egy fontos győzelmet az ukrajnai háború kapcsán.

Nem hiszem, hogy az amerikaiak komolyabban észrevették volna

– fogalmazott egy hírszerző, amikor a CNN arról kérdezte, hogy szerinte volt-e belpolitikai hatása annak, hogy Oroszország késleltette a herszoni kivonulást.

Címlapkép: US Department of State via Commons