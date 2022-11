Furcsa fotó jelent meg: nem várt helyen kötöttek ki az Ukrajnába küldött japán katonai járművek?

Egy állítólag Ukrajnában készült fotót keringetnek orosz közösségi oldalak, melyen az látható, hogy három, az orosz haderő által használt „V” jelzéssel ellátott Toyota Mega Cruiser vonul át valahol az általuk „különleges műveleti zónának” hívott ukrán hadszíntéren.

Three military Toyota Mega Cruisers, likely donated to Ukraine by Japan, now in Russian service. pic.twitter.com/luziAEXPCH