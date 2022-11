Megszólalt a rakétatragédia áldozatainak kollégája

A lengyel külügyminisztérium szerint a rakéta helyi idő szerint 15:40-kor csapódott be a Przewodów falu közelében lévő gazdaság területén. Egy magát megnevezni nem kívánó lakos elmondta, hogy a két áldozat egy gabonaüzem mérőterületének közelében tartózkodott - számolt be a Reuters.

A rakétabecsapódás áldozatainak munkatársa, Mateusz Zub szerdán elmondta, hogy éppen azután kellett volna munkába állnia, hogy a rakéta becsapódott

Milyen messze van? Másfél kilométer? Láttam a gomolygó füstöt és hallottam a robbanást, és ennyi. Az ablakok megremegtek

- írta le Zub.

Felhívtam a kollégáimat, mert elgyengült a térdem. Először tényleg azt hittem, hogy egy kazán robbant fel, de aztán kiderült, hogy egy rakéta csapódott be. Szív- és májproblémáim vannak, azt hittem, elájulok. Elsápadtam. Azt mondták, hogy azok az emberek meghaltak... én is lehettem volna. Én is lehettem volna

- mondta a lengyel férfi.

