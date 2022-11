Ukrajna megnevezte a lengyelországi rakétaincidens felelősét

Véleményem szerint szükség van arra, hogy egyetlen logikához ragaszkodjunk – írta közleményében Podoljak.

A háborút Oroszország kezdte és folytatja. Oroszország tömeges rakétatámadásokat hajt végre Ukrajna ellen. Oroszország az európai kontinens keleti részét kiszámíthatatlan harctérré változtatta

– folytatta.

„Szándék, végrehajtási eszközök, kockázatok, eszkaláció - mindez kizárólag Oroszország. És nem lehet más magyarázatot adni a rakétákkal kapcsolatos incidensekre” – hangsúlyozta a tanácsadó.

Podoljak megjegyezte:

Ha egy agresszor ország szándékosan masszív rakétatámadást hajt végre egy, az európai kontinensen található nagy ország teljes területe ellen elavult szovjet fegyvereivel, akkor előbb-utóbb más államok területén is tragédia történik.

A tisztségviselő emlékeztetett, hogy korábban már többször hullottak orosz rakéták vagy darabjaik határterületekre.

Eközben Podoljak a Twitteren azt írta: itt az ideje, hogy Európa lezárja a légteret Ukrajna fölött.

Nincs szükség kifogások keresésére és a kulcsfontosságú döntések elhalasztására

– hangoztatta.

Only Russia is responsible for the war in Ukraine and massive missile strikes. Only Russia is behind the rapidly growing risks for the border countries. No need to look for excuses and postpone key decisions. Time for Europe to {:url}