Tegnap rakéta találta el az ukrán határhoz közeli lengyel falut, Przewodóvot, két ember életét vesztette. Az eset régóta nem látott feszültséget eredményezett a nemzetközi helyzetben, hiszen ha orosz rakétáról lett volna szó, azzal Oroszország – ha csak szándékolatlanul is – de NATO-területet támadott volna.

Magyar idő szerint szerda reggel az AP hírügynökség három, magát megnevezni nem kívánó amerikai tisztviselőre hivatkozva azt jelentette, az előzetes vizsgálatok szerint a rakétát az ukrán erők lőtték ki, egy orosz rakétát akartak eltalálni vele, de ez nem sikerült, így a rakéta végül lengyel területen ért célba.

Mindenkinek azt tanácsolom, hogy elemezze a tényeket, mielőtt elhamarkodott következtetéseket vonna le. Nyilvánvaló, hogy a közvetlen rakétacsapás hatása lényegesen nagyobb lenne, mint amit a képek mutatnak #Przewodow

- mutatott rá hajnalban a Twitteren Oroszország állandó ENSZ-képviseletének nagykövet-helyettese, Dmitrij Poljanszkij, majd Joe Biden azon reakcióját is mellékelte, miszerint nem valószínű, hogy Oroszország területéről indították a rakétákat.

Ezt követően azonban egyre elrugaszkodottabb elméleteket osztott meg arról, hogy a lengyelországi rakétabecsapódás célja a NATO konfliktusba való belerángatása, a 3. világháború kirobbantása volt.

Ez egy tökéletes példa arra, hogy miért nem szabad bízni az Ukrajnából származó nyilatkozatokban. A kijevi rezsim álma, hogy a NATO-t közvetlenül bevonja Oroszország ellen, bármilyen eszközzel, beleértve a kirívó provokációkat is. A ruszofób Lengyelország sem tért el ettől a feladattól

- írta Poljanszkij.

Az orosz diplomata megosztotta emellett Fiorella Isabel, az Európában betiltott, propagandatevékenységet végző RT geopolitikai elemzőjének tweetjét, aki szintén 3. világháborús ürügyről írt:

Ez a Lengyelország elleni "támadás" az ürügy, amit a Nyugat keresett, hogy elindítsa a 3. világháborút Oroszország ellen, és bárki, aki bedől neki, egy idióta, figyelembe véve, hogy ez már megtörtént korábban, és Oroszország és mások figyelmeztettek rá. Hajlandóak mindannyiunkat háborúba küldeni a játékaikért

