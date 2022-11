Videó: így dolgozik Ukrajnában az elképesztően hatékony NASAMS-rendszer

Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter tegnap azt mondta: az Ukrajnának szállított NASAMS légvédelmi rakétarendszerek 100%-os hatékonysággal működnek.

Az ukránok nemrég feltöltötték az első megerősített videót arról, hogy a rakétakomplexum orosz rakéták ellen intézkedik.

A felvételen Kijev körül szednek le egy H-101-es cirkálórakétát.

The first recorded video of the downing of the Russian Kh-101 cruise missile with the help of the Norwegian Nasams complex in the Kyiv area #NASAMS